В России создали пулемет «Максим» с автонаведением

Московский завод «Протон» создал пулемет «Максим» с автонаведением. Представленный образец является концептом, демонстрирующим возможности системы автоматического наведения, сообщает ТАСС.

На стенде завода был размещен макет пулемета, который сыграл значимую роль в истории России. Он был дополнен современным оборудованием автонаведения. Концепт призван продемонстрировать возможности автоматического наведения оружия по визуальному образу, отметил заместитель генерального директора по производству завода «Протон» Дмитрий Шахворостов.

Для прицеливания используется камера, которая распознает образ, а после захватывает его, наводя оружие. По словам Шахворостова, систему можно настроить под определенную цель, задав параметры контура или силуэта, лицо или автомобиль.

Сейчас перспективная разработка не состоит на вооружении. В случае заинтересованности со стороны потенциальных заказчиков систему можно подвести под конкретные требования. После этого система автонаведения может стать частью действующих комплексов, добавил Шахворостов.

АО «Завод Протон» занимается разработкой радиоэлектронной аппаратуры. В качестве стенда для демонстрации системы наведения производитель выбрал один из первых образцов автоматического оружия — пулемет британского оружейника Хайрема Стивенса Максима, разработанный в конце XIX века. В 1904 году был подписан контракт на производство пулемета «Максим» в России. Это оружие применялось в большинстве конфликтов первой половины XX века.