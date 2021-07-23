Российские тюрьмы предложили охранять дронами

Уникальный российский беспилотник-перехватчик «Волк-18» предложили использовать для охраны тюрем. Такую идею высказал замгендиректора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, передает РИА Новости.

Он пояснил, что помимо своей основной задачи по обеспечению безопасности аэродромов дрон можно применять для уничтожения других летательных аппаратов, с помощью которых злоумышленники пытаются передать в тюрьмы посылки. Савицкий уточнил, что на одном из демонстрационных показов «Волка» присутствовали представители ФСИН, и они «высоко оценили его возможности».

В 2020 году сообщалось, что житель американского штата Пенсильвания использовал дрон для сброса взрывчатки около дома своей бывшей возлюбленной и отправился в тюрьму. 45-летний Джейсон Маззикато (Jason Muzzicato) был приговорен к 5 годам лишения свободы. Мужчина привлек внимание властей еще в прошлом году. Тогда велось расследование серии небольших взрывов в Бангоре (округ Нортгемптон), которые несколько недель беспокоили жителей района.