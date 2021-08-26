Молочный союз пожаловался на наценки в 150 процентов на продукты в магазинах

Молочный союз обратился в ФАС из-за высоких наценок на молоко в торговых сетях

Молочный союз России пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с высокими наценками на молочную продукцию в магазинах. Об этом рассказала председатель совета союза Людмила Маницкая, передает «Интерфакс».

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Самая главная проблема с продажами — у торговых сетей очень высокие наценки, от 50 до 150 процентов, заявила она. «Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию», — подчеркнула Маницкая. Она обратила внимание, что союз получил массовые жалобы на накрутки от предприятий из разных регионов страны.

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал, что в отрасли сильно упала доходность в производстве и переработке молока из-за резкого роста себестоимости. Дополнительное давление на производителей окажут ввод маркировки и повышение экологических требований для предприятий, уверен он.

Ранее сообщалось, что ФАС подготовит законопроект, регулирующий наценки на продукты. В магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» прошли внеплановые проверки. Как указали в службе, их цель — «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор.