Реконструкция конного похода Александра Невского пройдет по Тверской области

В субботу, 28 августа, в Новоторжском Кремле Всероссийского историко-этнографического музея будут встречать реконструкцию конного похода князя Александра Невского. Об этом сообщает «Вести Тверь».
Полная реконструкция военного похода проведена в год 800-летия Александра Невского. 25 конных дружинников пройдут по территориям Ярославской, Московской, Тверской, Новгородской и Псковской областей.
Конный поход стартовал 21 августа от места рождения князя – города Переславля-Залесского Ярославской области. В каждом регионе состоится фестивальная программа, посвященная 800-летию Александра Невского.
29 августа дружина выйдет в сторону города Изборска Псковской области.