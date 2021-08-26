В российском городе построят парк на берегу забытой реки

В Новосибирске на берегу небольшой забытой реки Чербузы построят парк в американском стиле. Об этом пишет NGS.ru.

По информации журналистов издания, около сотни лет назад на берегу Чербузов жили поволжские переселенцы. Сейчас она спрятана в трубы. Открытая часть русла реки протекает в плотно застроенном микрорайоне.

Власти решили благоустроить видимый кусочек Чербузы. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, в территорию будущего парка войдет сквер, который предлагали создать еще в конце 2019 года. Тогда планировалось просто сохранить реку в открытом русле. Сейчас в зону сквера уже передали более 1,7 тысячи квадратных метров. В будущем власти хотят благоустроить пешеходный маршрут от станции Сеятель до Технопарка вдоль русла Чербузов.

Ранее в августе сообщалось, что в Екатеринбурге построят девять новых парков. Так, возле драматического театра уже появился Сад Трав. Там посажено большое количество уральских растений. Помимо этого, планируется благоустроить сад на улице Февральской революции. Там выкупили старинную усадьбу, чтобы превратить ее в креативный кластер.