В Белгороде обустроили 80 спортивных и детских площадок

В столице Белгородской области обустроили 80 детских игровых и спортивных площадок. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства области.

Отмечается, что на данный момент работы ведутся на семи объектах. Завершить строительство оставшихся 122 площадок планируют до конца года. Специалисты учитывают рельеф местности и расположение коммуникаций, а также стараются сохранить зеленые насаждения.

Благоустройство проводят с учетом мнения горожан. Всего в 2021 году при поддержке главы региона Вячеслава Гладкова в Белгороде построят 202 детских игровых и спортивных площадки. На эти цели из областного бюджета выделили 537 миллиона рублей.

Ранее в августе сообщалось, что в Екатеринбурге построят девять новых парков. Так, возле драматического театра появился Сад Трав. Там посажено большое количество уральских растений. Помимо этого, планируется благоустроить сад на улице Февральской революции. Там выкупили старинную усадьбу, чтобы превратить ее в креативный кластер.