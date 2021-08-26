Появились новые детали поджога офиса уполномоченного по правам человека в Киеве

Уполномоченная по правам человека на Украине озвучила подозрения в деле о поджоге ее офиса

На Украине правоохранители начали расследование по делу о поджоге офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.ua.

По информации источника, следствию пока не известны мотивы поджога. Некоторые детали о задержанном молодом человеке, бросившем коктейль Молотова в здание, озвучила сама уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова. Она рассказала, что у подозреваемого были обнаружены другие взрывчатые вещества, а к месту преступления он приехал на моноколесе.

Денисова также намекнула на то, что ее офис был атакован по заказу «некой организации», которая недовольна ее деятельностью, передает Telegram-канал Pavlovsky News. «Эта организация против моей работы на посту омбудсмена и моих мыслей и высказываний о равных правах всех граждан Украины», — заявила она.

Ранее у Денисовой были разногласия с выступающей против ЛГБТ общественной организацией «Традиция и порядок», члены которой попытались разогнать марш в защиту сексуальных меньшинств в Киеве. Тогда уполномоченная по правам человека призвала правоохранителей обеспечить безопасность участников акции, что резко осудили сторонники традиционных семейных ценностей.

Также Денисова негативно высказывалась в адрес властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Она заявила, что главы местных правительств проводят системную политику милитаризации общего образования с целью привить детям негативное отношение к Украине.