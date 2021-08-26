Шаурмичную назвали виновницей проросших помидоров посреди Твери

В Твери через асфальт неожиданно проросли помидоры, на которых появились плоды

В Твери на рынке в микрорайоне «Чайка» прямо через асфальт проросли помидоры. Уже появились первые зреющие плоды на растении. Об этом рассказал подписчик «Аиф Тверь» во «ВКонтакте».

По его мнению, шаурмичную, которая находится вблизи зеленого однолетника, можно назвать виновницей произошедшего. Он отметил, что работники заведения часто выливают томатный сок в небольшую яму. Благодаря теплой погоде из оставшихся в напитке семечек, возможно, выросли новые растения.

В заключение подписчик сообщества заявил, что томаты «хорошо себя чувствуют» посреди города.

Ранее в центре города Иваново местные жители заметили помидоры, которые неожиданно проросли через тротуарную плитку. Небольшое растение вскоре может дать плоды, так как на нем уже успели появиться ягоды. Если никто из местных жителей не начнет срывать помидоры, то растение станет городской достопримечательностью.

Помимо этого, также стало известно, что жительница Псковской области смогла вырастить в своей теплице помидор, который весит почти килограмм. Фотографиями овоща-гиганта она поделилась с районной газетой «Плюсский край».