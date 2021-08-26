Россия
 
Последние новости
Планировавшие эвакуироваться на самолетах России украинцы остались в Афганистане
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
В Госдуме предложили план поддержки семей с детьми
Связанный с «Титаником» мегаособняк превратили в руины
В Британии предсказали теракт в Кабуле в ближайшие часы
Вирусолог обвинил США в политизации вопроса происхождения коронавируса
Эксгибиционист на велосипеде напугал московских школьниц 
Стало известно об участии в поисках школьницы в Тюмени ее предполагаемого убийцы
Российский политик-антипрививочник умер от COVID-19
Народная артистка России Екатерина Васильева стала монахиней
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 среди регионов России

Оперштаб: наименьший темп прироста случаев COVID-19 среди регионов выявили в Москве
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве выявили наименьший темп прироста новых случаев заражения за сутки среди российских регионов. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, по данным оперштаба, в Москва этот показатель составил 0,11 процента. Вторыми идут Республика Бурятия и Московская область (0,17 процента). На третьем месте — Республика Алтай (0,18 процента).

По данным на четверг, 26 августа, за минувшие 24 часа в столице выявили 1712 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за сутки выявлено 19 630 случаев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 19 630 новых случаев коронавируса
В России выявили 19 536 новых случаев коронавируса
Вирусолог рассказал об универсальном антителе к коронавирусу