В Москве выявили наименьший темп прироста случаев COVID-19 среди регионов России

В Москве выявили наименьший темп прироста новых случаев заражения за сутки среди российских регионов. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, по данным оперштаба, в Москва этот показатель составил 0,11 процента. Вторыми идут Республика Бурятия и Московская область (0,17 процента). На третьем месте — Республика Алтай (0,18 процента).

По данным на четверг, 26 августа, за минувшие 24 часа в столице выявили 1712 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за сутки выявлено 19 630 случаев.