Коллега найденного мертвым экстрасенса высказался о причинах его смерти

Хиромант Борис Акимов высказался о причинах смерти популярного российского экстрасенса и участника телешоу Дардо Кусто, найденный мертвым в хостеле на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Акимова, экстрасенс имел детскую душу, которая не справлялась с жестоким миром. «Мы его называли солнечным шаманом. Он был очень приятным человеком, открытым миру, бескорыстным, с детской душой. Эта детская душа не смогла выжить в этом тяжелом мире, и это стало причиной его смерти», — сказал он.

Акимов добавил, что Кусто не смог сделать свою жизнь более осознанной, гармоничной и надежной. «Он общался с духами, большинство шаманов зависимы от этого общения. Не он ими управлял, а они им. Не сомневаюсь в закономерности его жизни, потому что это было очевидно», — добавил он.

Тело Дардо Кусто обнаружили в номере хостела на улице Перовская. На стене комнаты, где он остановился, была оставлена надпись кровью «Я все равно буду жить». По предварительным данным, экстрасенс совершил самоубийство.

Дардо Кусто — участник многих телепроектов и фильмов, в том числе «Пусть говорят», «Суперинтуиция», «Человек-невидимка», «Знаки судьбы». Кроме того, он организовывал мастер-классы и консультировал клиентов. Кусто называл себя потомственным шаманом и утверждал, что в работе ему помогают духи предков.