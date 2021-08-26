Обнаружен необычный эффект солнечного света

Исследователи из Израиля выяснили, что ультрафиолетовый солнечный свет стимулирует половое влечение — как у мышей, так и у людей. Статья ученых опубликована в журнале Cell Reports.

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Уже давно обнаружено, что ультрафиолетовый участок спектра солнечной радиации повышает уровень тестостерона у мужчин. Однако его влияние на поведенческую и гормональную регуляцию сексуальности обычно оставалось неизученным. Сначала исследователи из Тель-Авивского университета изучили влияние ультрафиолета на мышах. Их облучали ультрафиолетом B (с длиной волны в 320—400 нанометров). Как результат, у самок выявили значительно возросший гормональный уровень, что привело к увеличению яичников и продлению времени спаривания. Кроме того, готовность облученных самок и самцов спариваться резко повысилась. Во втором эксперименте ученые выключали запускающий механизм пигментации при воздействии солнечного света белок p53 — и ультрафиолет более не влиял на сексуальное поведение.

В ходе третьего эксперимента фототерапию ультрафиолетом B прошли 32 человека, которые затем заполняли опросники Passionate Love Scale. Как у женщин, так и у мужчин повысилось влечение к противоположному полу, у последних помимо прочего повысился уровень агрессии. В следующем эксперименте участников просили избегать солнечного света два дня, а затем загорать на протяжении 25 минут. Тестирование крови показало усиление выброса гормонов, в частности тестостерона.

Результаты исследования указывают на то, что ответственный за оценку повреждений ДНК и пигментацию — в частности, загар — под воздействием солнечного света содержащийся в коже белок p53 также запускает и механизмы эндокринной системы, ответственные за сексуальность, отмечают ученые. По их мнению, ультрафиолет можно будет использовать для лечения нарушений метаболизма стероидных половых гормонов.

