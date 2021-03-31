Доказана польза солнца против коронавируса

Международная группа ученых из США, Великобритании и Швейцарии доказала, что при воздействии солнечных лучей коронавирус SARS-CoV-2 быстро инактивируется. О пользе дневного света сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Infectious Diseases. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Согласно теории инактивации вируса солнечным излучением, ультрафиолет В (длина волны 315-280 нанометров) воздействует на РНК вируса, повреждая ее. Однако эксперименты продемонстрировали, что инактивация вируса происходит намного быстрее, чем предсказывает теория, и составляет всего 10-20 минут. Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что существует дополнительный механизм, опосредующий влияние света на SARS-CoV-2.

Пока еще авторы не знают точно, что это может быть за механизм, однако предполагают, что, кроме ультрафиолета В, может быть задействован ультрафиолет А (УФ-А) с длиной волны 400-315 нанометров, который способен порождать в среде реактивные молекулы, повреждая вирус и ускоряя инактивацию. Влияние среды, в которой обитают вирусы, было также подтверждено экспериментами. Например, в имитации слюны вирус инактивировался в восемь раз быстрее, а те вирусы, что культивировались на питательной среде, в три раза быстрее, чем предсказывала теория.

Ультрафиолет А может применяться в системах фильтрации воздуха в помещениях с гораздо меньшим риском для человека, чем другие подтипы ультрафиолетовой радиации. Также доступны светодиодные лампы, которые сильнее обычного солнечного света. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить пользу УФ-А против SARS-CoV-2.