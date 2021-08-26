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Осужденный за коррупцию президент попросил африканцев «скинуться» на адвоката

Бывший президент ЮАР открыл в Twitter сбор пожертвований на судебные тяжбы
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Фото: Rogan Ward / Reuters

Осужденный за коррупцию бывший президент ЮАР Джейкоб Зума попросил африканцев помочь ему с судебными тяжбами и пожертвовать средства на ведение многочисленных судебных кампаний. Об этом сообщает телеканал CNN.

Экс-президент открыл сбор средств в Twitter. Он предложил общественности «протянуть руку помощи», «скинуться» на покрытие судебных издержек и в том числе на оплату адвокатов.

Призыв вызвал в соцсети неоднозначную реакцию. Так, сторонники бывшего президента пообещали внести свой вклад в его защиту, а другие раскритиковали поступок политика. «Он должен созвать семейное собрание для пожертвований, а не Twitter», — написал один из пользователей.

Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 год. Его свергли после многочисленных коррупционных скандалов. В июне этого года президента приговорили к 15 месяцам тюремного заключения за отказ дать показания в рамках антикоррупционного расследования его деятельности на посту главы государства.

6 августа Зума попал в больницу города Эсткурт. Госпитализация произошла за несколько дней до возобновления судебного разбирательства по делу о коррупции. Он по-прежнему находится в больнице, а суд перенесли на 9 сентября.

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