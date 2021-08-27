Концерт Агутина проверят из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм

Роспотребнадзор начал проверку в отношении организатора концерта Леонида Агутина в Crocus City Hall из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление звезды российской эстрады состоялось в четверг, 26 августа, в подмосковном Crocus City Hall. Как утверждает источник агентства, Роспотребнадзор незамедлительно начал расследование против организаторов, заподозрив их в нарушении санитарных правил.

Ранее в июне этого года сообщалось, что музыкальный фестиваль «Жара» собрал полный зал гостей в Crocus City Hall в разгар пандемии коронавируса. Отмечалось, что посетители мероприятия находились в зале без медицинских масок и иных средств индивидуальной защиты. Кроме того, обещанная организаторами рассадка зрителей через одного и требования по социальному дистанцированию на ковровой дорожке «Жары» не соблюдались. После этого в правлении Роспотребнадзора по Московской области рассказали, что по факту случившегося начата проверка.

Позже стало известно, что фестиваль «Жара», который должен был пройти с 23 по 27 июня в концертном зале Crocus City Hall, был отменен.