Лукашенко призвал рабочих майнить криптовалюту

Белорусы за рубежом не востребованы почти ни в каких отраслях, им следует оставаться на своей земле и в свободное время заниматься майнингом криптовалюты. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками государственного предприятия «Беларуськалий», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, рабочих за пределами страны «никто и нигде не ждет». «А если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что в Белоруссии много дешевого электричества, а потому его следует по максимуму задействовать на производстве и в других отраслях. «Ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Ну в конце концов криптовалюту начинайте майнить, или как это называется», — отметил политик.

В конце декабря 2017 года Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документ разрешил в стране все криптовалюты и операции с ними, включая майнинг.

Позднее политик сообщил о создании в стране первого «национального коньяка». Он заявил, что продукт по своим вкусовым характеристикам не уступает Hennessy и Courvoisier, а потому предложил вывести напиток в премиальный сегмент.