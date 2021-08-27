Белоруссия создала коньяк для конкуренции с Hennessy

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече главой «Белгоспищепрома» Анатолием Бубеном объявил о создании первого национального коньяка из винограда, выращенного на юге страны. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале «Пул N3».

Бубен рассказал, что его вкус схож молдавской продукцией, он такой же мягкий и легко пьется. При этом он подчеркнул, что производство небольшое, поэтому белорусскую продукцию следует выводить в премиальный сегмент, чтобы она могла конкурировать с такими марками, как Hennessy и Courvoisier.

Ранее сообщалось, что очередной индекс «ЧаркиШкварки», белорусский аналог «индекса бигмака», зафиксировал рост доходов жителей республики. Количество 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки, которые белорус может купить на среднюю зарплату, достигло исторического максимума — 506 порций.

Такая динамика связана с ростом цен на водку, который сильно отстает от общего уровня инфляции. С начала года цены в стране выросли на 5,8 процента, а водка подорожала только на 1,8 процента.

Накануне, 26 августа, стало известно о жалобе российских производителей на белорусские сыры. Из-за того, что последние слишком дешевы, поставки идут с дисконтом порядка 38 процентов, на складах скопилось слишком много продукции.