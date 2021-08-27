Татьяна Буланова высказалась о 19-летней разнице в возрасте с возлюбленным

Певица Татьяна Буланова впервые поделилась подробностями о своем новом избраннике. Она также рассказала, как познакомилась с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Разница в возрасте между возлюбленными — 19 лет, призналась Буланова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Буланова рассказала историю знакомства с Рудневым: по словам певицы, они встретились благодаря общей подруге. 52-летней артистке понравилось уважительное отношение спортсмена к женщинам, а также забота по отношению к ней. Руднев не являлся поклонником творчества певицы, но знал ее песни.

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«Я всегда до этой истории считала, что, если мужчина младше настолько женщины, то что-то не то. У меня есть знакомая, у которой такая же разница в возрасте. Я думала: "Господи, ну зачем тебе это надо?". А потом сама оказалась в такой же ситуации», — высказалась певица.

Сейчас певица лояльно относится к разнице в возрасте в паре и считает, что этот фактор не является главным. Большим значение для отношений обладает воспитание человека и его отношение к близкому.

«Если человек нормальный, с правильным, хорошим воспитанием, если он видит пример счастливой жизни своих родителей, знает, как относиться к женщине, то вообще не важно, сколько ему лет», — подытожила Буланова.

Ранее 33-летний возлюбленный Булановой попал на видео. Предполагается, что пара встречается около года.

Певица Татьяна Булановая является заслуженной артисткой России. Она известна по таким хитам, как «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и «Не плачь». Дискография Булановой насчитывает более 20 альбомов.