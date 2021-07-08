33-летний возлюбленный 52-летней Татьяны Булановой попал на видео

Возлюбленный 52-летней певицы Татьяны Булановой 33-летний экс-теннисист Валерий Руднев попал на видео в компании артистки. Запись, сделанную ее друзьями, опубликовал Telegram-канал портала Super.ru.

Отмечается, что пара встречается около года. Буланова ранее не раскрывала имени возлюбленного, сообщая лишь, что он «настоящий мужчина». Оставивший спорт Руднев ныне занимается бизнесом.

Татьяна Буланова — заслуженная артистка России, известная по таким хитам, как «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и «Не плачь». В ее дискографии свыше 20 альбомов.