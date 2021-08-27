Россиянин бюджетно съездил с женой в Хургаду и рассказал о своих впечатлениях

Российский турист бюджетно отдохнул с женой в египетском курортном городе Хургада и рассказал о своих впечатлениях от отеля. Его отзыв опубликован в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, они с супругой выбрали гостиницу, которая была расположена в полутора километрах от моря. «Цена мне очень понравилась, но смущало, что до пляжа — только на трансфере. Жена уговорила ехать, сказала, все отзывы у отеля положительные и достоинства перекрывают этот минус», — поделился путешественник.

В результате он отметил, что удаленность от пляжа действительно их не смущала, поскольку трансфер «работал как часы». Единственным нюансом, который немного омрачил отдых, были отливы, поскольку россиянам хотелось больше купаться в море.

Туристы добавили, что номера и территория в отеле им очень понравились — на площади гостиничного комплекса располагалось 32 бассейна, два из которых были с подогревом и еще несколько — с морской водой.

Тем не менее, автор публикации отметил, что еда в ресторанах была достаточно однообразной и в этот отель он вряд ли вернется, поскольку отдых показался ему слишком спокойным даже для семейных пар.

Ранее в августе российская туристка отдохнула в Египте и назвала пять самых разочаровывающих сувениров, ради которых не стоит лететь на курорт. Так, рейтинг худших подарков из Хургады и Шарм-эль-Шейха возглавили масляные духи. Второе место заняли наборы сладостей в прозрачных пакетах. Также автор отметила косметику плохого качества.