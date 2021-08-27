Одной из старейших жительниц Саратова исполнился 101 год

В Саратове одна из старейших жительниц Вера Зудова отметила 101-й день рождения. Об этом сообщает издание «Регион 64».

Долгожительницу поздравили глава муниципалитета Сергей Грачев, директор школы № 21 Софья Андреянова и заместитель руководителя комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района Ярославна Караваева.

Зудовой зачитали поздравление от губернатора Валерия Радаева, пожелали ей крепкого здоровья, бодрости духа, вручили цветы и памятные подарки, выслушали воспоминания.

Как рассказала сотрудница центра социального обслуживания Мария Овчинникова, в войну Зудова работала контролером на станкостроительном заводе в Тбилиси, а затем стала санитаркой в госпитале. После Победы она 22 года помогала детям в инфекционной больнице в Баку.

В Закавказье Зудова оказалась после того, как осиротела и попала в семью к дяде, а затем к старшей сестер в Грузию. Азербайджан — родина ее мужа-военного. В 1990 году супруги Зудовы переехали к сыну в Балаково, спустя семь лет она овдовела. Однако, как уточнила Овчинникова, женщина сохраняет оптимистичный взгляд на жизнь.