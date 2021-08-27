Россиянам предложили покупать картофель экономкласса

Картофельный союз предложил российским торговым сетям включить в ассортимент упакованный мелкий картофель «экономкласса» и продавать его вместо крупного, поскольку больших клубней в рознице в этом году будет меньше. Как сообщает «Коммерсантъ», корнеплоды, которые уже собрали, оказались «мелкого калибра», который не подходит для поставок в магазины.

По словам руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, крупный картофель размером от 55 миллиметров занимал до 80 процентов в общем урожае, то в этом сезоне его доля оценивается только в 50 процентов. Причиной стали дожди и засухи в регионах-производителях.

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Газета сообщает, что ситуацию обсуждали на совещании Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями и производителями. Если в Минсельхозе считают, что продажа мелкого упакованного картофеля поможет увеличить сбыт фермерской продукции, то ретейлеры настаивают, что такая продукция спросом не пользуется. Продавцы считают, что в этом случае логичнее будет перейти на импортный картофель раньше обычного срока.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков напомнил, что производители уже предлагали торговым сетям мелкие клубни прошлой зимой на фоне проблем с урожаем. Однако инициатива была высказана после ухода с рынка старого урожая, а сейчас его запасы пока сохраняются.

В январе 2021-го Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров и фасованные по 2,5, 3 и 5 килограммов. Таким образом производители захотели стабилизировать цены на картофель.

Позднее производители заговорили о еще одном подобном продукте — огурцах. Как рассказывал Глушков, в категорию более дешевых товаров могут попасть кривые огурцы. Предполагается, что прямые огурцы станут премиальными и за них придется доплачивать. Глушков уточнил, что сейчас на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы, остальные овощи приходится либо продавать на рынках, либо утилизировать.