Немецкий «колбасный король» решил избавиться от бизнеса в России

Немецкая группа Tönnies, владельца которой Клеменса Тенниса называют «колбасным королем», решила избавиться от своего бизнеса в России. Компания продаст за 22 миллиарда рублей агропромышленную корпорацию «Дон», пишут «Ведомости».

Покупателем стала тайская Charoen Pokphand Foods. Активы холдинга «Дон» находятся в Воронежской и Белгородской областях, Агрохолдинг специализируется на производстве свинины, а также занимается растениеводством и производством комбикормов. CP Foods станет владельцем нескольких юрлиц, образующих агропромышленную группу: Алексеевский комбикормовый завод, «Алексеевский бекон», «Агро-Оскол», «Донской бекон» и другие.

В прошлом году «Дон» был на 11 месте среди крупнейших российских производителей свинины с показателем в 112,7 тысяч тонн свинины в живом весе. Выручка — 10,4 миллиарда рублей, операционная прибыль — 1,6 миллиарда.

Штаб-квартира CP Foods находится в Бангкоке. На российском рынке компания присутствует с 2006 года. У CP Foods есть, например, контрольные пакеты птицефабрик «Северная» и «Войсковицы» в Ленинградской области. Она занимает девятое место на российском рынке свинины с долей 2,6 процента.

В мае Минпромторг России обязал торговые сети и производителей объяснить причины роста цен на мясо. Ретейлеров призывали не принимать от производителей повышение стоимости.