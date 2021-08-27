В Саратовском парке посадят сотни новых кустов и деревьев

В саратовском микрорайоне Юбилейный посадят сотни новых растений на 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщает портал Business Vector.

По информации издания, тендер на высадку деревьев и кустарников, а также разбивку газона выиграла компания «Ботаника групп». В рамках проекта по благоустройству на территории разместят 234 дерева и около 300 различных кустарников. Среди них — остролистный, полевой и татарский клены.

Помимо этого, в парке запланировали посадить 70 бородавчатых берез, 14 серебристых пирамидальных тополей, 13 кустов белой акации и около 30 яблонь разных сортов. Вдобавок подрядчик заявил, что в месте отдыха появятся рябинник, барбарис, спирея, калина, шиповник, пузыреплодник, смородина и сирень.

Кроме того, в парке положат газон, состоящий из 408 килограммов травосмеси. Отмечается, что впервые для озеленения будет использован дикий виноград.

Работы должны завершить до 30 сентября.

В августе Татарстан выиграл более 376 миллионов рублей на благоустройство парков во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего в нем приняли участие 11 населенных пунктов.