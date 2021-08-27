В России предложили запустить чартеры на курорты Египта

В Росавиации подготовили документ с предложением увеличить количество рейсов на египетские курорты, а также запустить чартерную программу в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в сообщении ведомства указано, что заинтересованные стороны планируют направить в оперативный штаб запрос об увеличении чартерных и регулярных полетов из Москвы и регионов в Египет.

При этом, как уточняет источник, допуски на полеты в арабскую республику получили уже девять российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», S7 и «Россия», которые будут летать из столицы, а также «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, «Ямал», которые будут осуществлять рейсы из региональных городов.