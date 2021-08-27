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МИД Италии назвал ключевой роль Москвы в урегулировании афганского кризиса

Глава МИД Италии: Москва играет ключевую роль в урегулировании кризиса в Афганистане
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Фото: Reuters

Москва играет ключевую роль в урегулировании кризиса в Афганистане, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Соответствующие слова прозвучали на совместной пресс-конференции с главой МИД России и членом первой пятерки в кандидаты Госдумы от партии «Единая Россия Сергеем Лавровым.

«Диалог с Россией решительно необходим. Москва является ключевым игроком в разрешении кризисной ситуации в Афганистане, только совместные действия в отношении новых властей Кабула могут быть эффективными», — заявил Ди Майо. Также министр осудил теракты в кабульском аэропорту, унесшие жизни более ста человек.

Глава МИД обсудил с российским коллегой пять ключевых приоритетов Италии в афганской политике: защита гражданского населения, защита прав человека, противостояние терроризму, анализ влияния афганских процессов на миграционные потоки и допуск в Афганистан международных организаций с целью контроля и оказания помощи населению.

Дипломат напомнил о дружеских отношениях между Россией и Италией, подчеркнув наличие огромного количества факторов, объединяющих две страны. Ди Майо подчеркнул важность сотрудничества с Москвой в деле урегулирования в Ливии и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Лавров отметил дружеский характер двухсторонних отношений. «Были рассмотрены вопросы сотрудничества на антитеррористических и антикриминальных треках», — заявил глава МИД.

Визит главы МИД России в Италию состоялся в рамках европейского турне, продлившегося с 24 по 27 августа. Ранее Лавров посетил Венгрию и Австрию, где также затрагивались вопросы двухсторонних отношений и обстановки в Афганистане.

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