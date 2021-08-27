Попугай снял видео с высоты птичьего полета и спровоцировал спор в соцсетях

Попугай в Индонезии украл у человека телефон и снял видео с высоты птичьего полета

В соцсетях появилось видео с попугаем, якобы укравшим у человека телефон и снявшим видео с высоты птичьего полета. Запись, которая спровоцировала споры в сети, опубликовал в Twitter пользователь Фред Шульц.

На ролике видно, как человек бежит за попугаем, который, как следует из подписи к видео, улетел с его мобильным телефоном. На устройстве оказался включен режим съемки видео.

Взлетев, попугай снял панорамный вид на город. Получившаяся запись длится около минуты. На ней видны улицы и крыши домов, снятые с высоты птичьего полета. Судя по флагам на домах, ролик был снят в Индонезии.

Попугай ненадолго приземляется на перила балкона одного из домов, но вскоре летит дальше под окрики людей. Видео заканчивается в момент, когда птица приземляется на крышу автомобиля.

Запись набрала более 400 тысяч просмотров и вызвала бурную реакцию пользователей. «Кому нужен дрон, когда можно использовать экологичного попугая», — отметил один из них.

Многие пользователи в комментариях выразили сомнения в том, что запись была сделана случайно. «Я думаю, что на самом деле это постановочное видео», — написал один из них. «Наверное, повесили на птицу камеру GoPro. Не может быть, чтобы птица так далеко унесла телефон», — отметил другой. Часть пользователей и вовсе сделали вывод, что ролик был сделан в видеоредакторе.

Ранее сообщалось, что студент из малайзийского района Бату-Пахат, штат Джохор, нашел в джунглях потерянный телефон, на котором появились селфи обезьяны. Малайзиец предположил, что обезьяна пробралась в их дом через открытое окно в комнате его брата.

