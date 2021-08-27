Пашинян заявил о положительных сигналах от Турции

Пашинян: Армения получила позитивные сигналы из Турции по установлению мира в регионе

Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает ТАСС.

«Я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Ранее премьер пообещал, что власти Армении передадут оппозиционным депутатам не обнародованную прежде информацию об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян назвал безосновательными обвинения руководства страны в том, что осенью 2020 года оно отказалось прекращать войну на выгодных условиях.

В сентябре 2020-го начались бои на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживала Армения. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Боевые действия продолжались до 10 ноября. Баку вернул под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х.

Во время конфликта Армения утверждала, что Турция помогает Азербайджану и перебрасывает в Карабах боевиков с Ближнего Востока.