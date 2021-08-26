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Азербайджанские военные зашли на армянский полицейский пост

Азербайджанские военнослужащие зашли на армянский пост и потребовали ликвидировать его
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) Азербайджана зашли на армянский пост в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Отмечается, что два дня назад несколько азербайджанских военных вышли ночью на участок трассы Бердзор — Степанакерт в районе села Лысогор и потребовали ликвидировать расположенный поблизости армянский полицейский пост.

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Находившиеся там силовики доложили о ситуации на ближайшие блокпосты миротворческих сил России. В целях обеспечения безопасности миротворцы перекрыли трассу, после чего в ходе переговоров убедили азербайджанских военнослужащих покинуть территорию Лысогора.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в блокировке ведущей в Иран дороги между армянскими городами Капан и Горис в Сюникской области. По его словам, это было сделано с целью провокации и подрыва стабильности в регионе.

Осенью 2020 года между Азербайджаном и НКР, поддерживаемой Арменией, произошел вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в провокации. 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня. Тем не менее это не решило территориальные споры между Ереваном и Баку, которые обострились после того, как в ходе конфликта азербайджанской стороне отошли несколько спорных районов.

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