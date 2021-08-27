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Байден поручил выделить Украине помощь за счет Пентагона

Байден подписал меморандум о выделении Украине 60 миллионов долларов помощи
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Джо Бадйен поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подписанный главой государства меморандум.

Согласно документу, средства будут выделены на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Киеву.

Ранее британское посольство в Киеве заявило, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд «Партнерство за сильную Украину». Отмечается, что данная организация создается для противодействия влиянию России на Украину. В частности, пять стран намерены смягчить «дестабилизирующее воздействие» российской стороны в восточных и южных украинских регионах. Фонд начнет работу до декабря 2021 года.

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