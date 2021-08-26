США призвали Украину отказаться требовать санкции против «Северного потока-2»

Бывший посол США в Киеве Ставен Пайпер заявил в колонке для портала Kyiv Post, что Украине не следует добиваться от Вашингтона санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Соединенные Штаты также настроены против реализации проекта, однако президент Джо Байден не готов поставить под угрозу отношения с союзниками в Европе введением ограничений.

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Пайпер уверен, что Киев является главным проигравшим от «Северного потока-2», однако Украине не следует добиваться раскола между Европой и США в вопросе санкций против России. Посол порекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не требовать ограничений, но добиваться реализации положений июльского заявления Вашингтона и Берлина.

«Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева», — заключил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал ей продолжить транзит российского газа через территорию Украины и после 2024 года, когда завершится действующий контракт.

Продолжение транзита газа по территории Украины было одним из главных условий соглашения между Германией и США по строительству газопровода «Северный поток-2», заключенного в июле. В документе определено, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.

