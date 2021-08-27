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В Киеве побегают за «героев Украины»

В Киеве в память о «героях Украины» проведут патриотический забег
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Фото: Артем Жуков / Unsplash

В центре Киева перекроют движение транспорта для проведения патриотического забега «Уважаю воинов, бегу за героев Украины». Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мероприятие проведут в субботу, 28 августа, в память о погибших участниках Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Организатором выступает ОО «Славные эпохи Украина».

Побегать за любого из украинских воинов смогут все желающие. Для этого участники забега могут выбрать дистанцию в два, пять или десять километров. Отмечается также, что аналогичные мероприятия пройдут не только Киеве, но и других городах Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский принял участие в челлендже #здороваяукраина в честь 30-летия независимости республики. Для этого он 30 раз отжался в вышиванке и передал эстафету президенту Национального комитета Украины, олимпийскому чемпиону по легкой атлетике Сергею Бубке.

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