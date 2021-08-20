Отжимания Зеленского в вышиванке попали на видео

Президент Украины Зеленский поучаствовал в челлендже и 30 раз отжался в вышиванке

Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в челлендже #здороваяукраина в честь 30-летия независимости страны и 30 раз отжался в вышиванке. Видео опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На записи видно, как Зеленский отжимается на брусьях в традиционной национальной украинской рубашке. После этого он передал эстафету президенту Национального комитета Украины и олимпийскому чемпиону по легкой атлетике Сергею Бубке.

Ранее пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал украинцев вспомнить достижения страны за 30 лет независимого существования и присоединиться к участию в патриотическом флешмобе «Способны побеждать». По его словам, страна прошла 30-летний период независимого развития, который ознаменовался значительными успехами в процессе построения украинской государственности.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. По замыслу властей, в этом году празднование продлится три дня и будет сопровождаться концертами, военными парадами и чествованием «великих украинцев». В частности, полтора десятка украинских парашютистов устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление, станцевав гопак во время прыжка.