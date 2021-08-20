На Украине рухнул флагшток-рекордсмен стоимостью более 22 миллионов рублей

В расположенном на юге Украины городе Херсоне упал огромный флагшток, установленный к Дню независимости республики. Об этом сообщает житель города Cеpгей Ильин, ставший свидетелем происшествия, в Facebook.

По словам очевидца, при установке флагштока «что-то пошло не так», и конструкция рухнула прямо на стоящий рядом автомобиль премиального класса Lexus. Пострадавших среди людей нет. Отмечается, что стоимость флагштока-рекордсмена составила около 8 миллионов гривен (около 22,5 миллиона рублей).

На саркастичные замечания об инциденте ответил глава Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь.

В комментарии к публикации он призвал народ следить за своими действиями и ошибками, а не критиковать других. «А вы лично что сделали для Херсона? Или у вас всегда все гладко и ничего не ломается? Потому что все это делается не для меня или кого-то еще, а для вас!» — заявил Козырь.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют потратить более 170 миллионов гривен (474 миллиона рублей) на закупку гигантских флагов к юбилею независимости страны. Это обойдется местным властям в 24,5 миллиона гривен (68 миллионов рублей). Эксперты StateWatch заметили, что на эту сумму можно было бы приобрести 338,6 тысячи доз вакцины от коронавируса.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. В этом году он будет проходить три дня, во время которых будут чествовать «великих украинцев» и проводить концерты и военные парады. Кроме того, в этот период в Киеве пройдет первый саммит «Крымской платформы» — международной площадки по обсуждению «деоккупации» Крымского полуострова.