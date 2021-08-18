Украинский журналист раскритиковал репетицию военного парада из-за пробок

На Украине началась первая репетиция военного порода на центральных улицах Киева, из-за чего на дорогах образовались огромные пробки. Об этом сообщает УНИАН.

По данным издания, многие улицы перекрыты из-за движения военной техники в сторону майдана Незалежности. Отмечается, что на место проведения репетиции уже прибыли в большом составе военные, также к действу подключилась авиация. Репетиции пройдут в столице 18, 20 и 22 августа с 15:30 дня до 01:15 ночи.

Парализованное движение вызвало возмущение у многих украинцев, которые в анонсированное время репетиций обычно возвращаются из центра города домой. С осуждением о создавшейся ситуации отозвался и украинский журналист Тарас Березовец, считающийся политтехнологом пятого президента страны Петра Порошенко.

Он раскритиковал военные мероприятия из-за пробок и заявил, что «антураж репетиции внешне напоминает путч».

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. В этом году он займет три дня, во время которых будут чествовать «великих украинцев» и проводить концерты и военные парады. Кроме того, в этот период в Киеве пройдет первый саммит «Крымской платформы» — международной площадки по обсуждению «деоккупации» Крымского полуострова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о грандиозном праздновании Дня независимости страны, несмотря на то что раньше выступал против масштабных шествий. «Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники», — уверял украинский лидер.