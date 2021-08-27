Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве, вызвавшую общественный резонанс. Его слова на форуме «Российская креативная неделя» передает РИА Новости.

Собянин назвал монумент уникальным объектом мирового уровня. По его словам, в ближайшие десятилетия в Европе не вводилось ничего подобного. Он также сравнил креативность скульптуры с памятником Петру I работы Зураба Церетели.

«Например, Петр I, который стоит с рулем, — это креативный памятник или только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле», — сказал он.

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной в Москве в августе. 12-метровая алюминиевая инсталляция простоит напротив дома культуры ГЭС-2 несколько месяцев. Монумент вызвал неоднозначную реакцию у россиян.