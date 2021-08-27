Дом Фрэнка Синатры вернули в 1950-е

Поместье в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) подорожало на десять миллионов из-за ремонта в старом стиле. Дом связан с именем культового американского актера и эстрадного певца Фрэнка Синатры. Подробностями поделилось издание New York Post.

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Помещениям расположенного в городе Чатсуорте (Chatsworth) дома, построенного в 1951 году на вершине холма недалеко от гор Санта-Сусана (Santa Susana), вернули облик 1950-х годов. В особняке площадью более 700 квадратных метров с семью спальнями полностью восстановили первоначальный вид бара, кухни и двух ванных комнат. Высота потолков в доме составляет около пяти метров, окна от пола до потолка. Сохранена оригинальная отделка деревом и дизайн интерьеров.

Синатра жил в Чатсуорте с первой женой Нэнси Барбато (Nancy Barbato) и второй супругой — голливудской актрисой Авой Гарднер (Ava Gardner). После ремонта дома владельцы просят за него 21,5 миллиона долларов, ранее поместье не выставляли дороже 12 миллионов долларов.

Полностью переделаны крыша, электричество, сантехника, охрана, полы, окна, отремонтирован бассейн. Дом у бассейна, в котором по легенде останавливалась Мэрилин Монро, тоже немного осовременили, теперь там есть новый массажный кабинет и тренажерный зал.

Недавно жители городка Торки в Великобритании встали на защиту некогда любимого места английской писательницы Агаты Кристи на побережье Бэкон Коув (Beacon Cove). Территорию пытаются превратить в отель с небольшими домиками вопреки угрозе уничтожить самобытный природный ландшафт и повлиять на безопасность жителей.