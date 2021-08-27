Вокалист Kiss Пол Стэнли заразился коронавирусом

У американского музыканта, вокалиста рок-группы Kiss Пола Стэнли (имя при рождении — Стэнли Берт Айзен) обнаружен коронавирус, из-за чего коллективу пришлось приостановить гастрольный тур по США. Об этом сообщает TMZ.

Близкие к семье 69-летнего рокера источники издания отметили, что Стэнли полностью вакцинирован и чувствует себя прекрасно, несмотря на положительный результат теста на COVID-19. Однако текущие гастроли по США приостановлены. Официальный представитель Kiss подчеркнул, что все участники турне — как сама группа, так и команда помощников — полностью вакцинированы.

На фоне новостей об отмене концертов Kiss в соцсетях начали появляться слухи, что у Стэнли якобы проблемы с сердцем, однако музыкант лично опроверг эту информацию. «Ребята! Я в порядке! Не в интенсивной терапии! Мое сердце каждый день тянет 26 миль на велосипеде. Не знаю, откуда это взялось, но это полная чепуха», — написал Стэнли в Twitter.

В июне этого года стало известно, что российская певица Лариса Долина заразилась коронавирусом. Отмечалось, что артистка не поехала в больницу, а болезнь протекала в легкой форме.