Мир
 
Последние новости
Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19
Немцы испугались инфляции и бросились скупать золото
Власти подтвердили гибель одного человека в больнице Ярославля
Байден поручил выделить Украине помощь за счет Пентагона
Советский министр рассказал о пьяных призывах Ельцина в США «кончать» СССР
Собянин порассуждал о креативности скульптуры в виде кома глины 
В МЧС назвали причину пожара в больнице Ярославля
Виновница ДТП в Петербурге назвала себя «девочкой» и попросила суд простить ее
Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол Германии оценил перспективу проведения саммита ЕС — Россия

Посол ФРГ фон Гайр: среди членов ЕС нет консенсуса по вопросу проведения саммита с Россией
Перейти в «Мою Ленту»
Геза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Для организации саммита Россия — Евросоюз необходим консенсус со стороны всех государств-членов Европейского союза, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящий момент такой договоренности нет. В связи с этим необходимо подождать, какие позиции будут выработаны государствами-членами ЕС. Он также напомнил, что несколько недель назад федеральный канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с похожим предложением. Кроме того, на него должна согласиться и российская сторона, добавил посол ФРГ в России.

Ранее Геза Андреас фон Гайр оценил сроки окончания строительства «Северного потока-2». По его словам, осталось проложить всего несколько километров газопровода и он будет завершен.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров назвал причину отказа Евросоюза от саммита с Путиным
Кремль прокомментировал отказ ЕС провести саммит с Путиным
Франция и Германия призвали ЕС к единому подходу в отношениях с Россией