Для организации саммита Россия — Евросоюз необходим консенсус со стороны всех государств-членов Европейского союза, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящий момент такой договоренности нет. В связи с этим необходимо подождать, какие позиции будут выработаны государствами-членами ЕС. Он также напомнил, что несколько недель назад федеральный канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с похожим предложением. Кроме того, на него должна согласиться и российская сторона, добавил посол ФРГ в России.

Ранее Геза Андреас фон Гайр оценил сроки окончания строительства «Северного потока-2». По его словам, осталось проложить всего несколько километров газопровода и он будет завершен.