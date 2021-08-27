Украинцам не хватило денег на квартиры

В 2020 году только шесть процентов украинцев могли позволить себе приобрести квартиру

Более 90 процентов населения Киева, областных центров и городов-миллионников в 2020 году не смогли позволить себе приобрести жилье. Данные приводит «Экономическая правда» со ссылкой на исследование компании Gradus по заказу M4U.

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В общей сложности улучшить жилищные условия на Украине хотят 45 процентов жителей крупных городов, включая столицу. Согласно исследованию, в прошлом году только 6 процентов украинцев имели финансовую возможность приобрести квартиру, остальным денег не хватило. В итоге реализовать мечту о новой недвижимости смогли 3 процента.

Ситуацию на рынке жилья в компании объяснили двумя причинами. Из-за изоляции, вызванной пандемией коронавируса, и запуска программы ипотечного кредитования под 7 процентов годовых количество желающих приобрести вторичную квартиру сравнялось с «первичкой».

В мае 2021 года «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» в рамках исследования определило, что с апреля по май 2021-го жители Киева вышли на первое место, за исключением москвичей, по уровню интереса к недвижимости в российской столице. Украинцы опередили выходцев из Санкт-Петербурга.