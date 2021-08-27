В Иркутске выбрали лучшую семейную усадьбу

В Иркутске прошел областной конкурс «Лучшая семейная усадьба», который проводится среди многодетных семей, воспитывающих пять и более детей. Об этом сообщает региональный портал Irkutskmedia.

В 2021 году в нем участвовали 57 семей со всего региона, 26 из них выбрали номинантами. Участники боролись за призы в трех номинациях — «Лучшая сельская усадьба», «Лучшая городская усадьба» и «Лучшая садовая усадьба».

Члены жюри отбирали победителей исходя из представленных фотоматериалов — они оценивали внешний вид дома, наличие на участке водоемов и клумб, состояние и озеленение придомовой территории, уход за домашними животными, занятия членов семьи различными ремеслами.

«Это своеобразное "соревнование" многодетных семей направлено на их укрепление, помощь родителям. Важно создать благоприятные условия для воспитания счастливых и здоровых детей», — сказала на открытии конкурса заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова

Ранее в августе в Калининградской области завершилась реставрация бывшей немецкой усадьбы Фухсберг. Строение датируется XIX веком, в 1945 году в нем размещался командно-наблюдательный пункт 43-й армии. Подрядчики восстановили кровлю здания, расчистили ее от кустарников, установили защитные конструкции на окна.