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50-летняя женщина начала носить одежду своей молодости и прославилась в сети

Модный редактор Трейси Ли Сэйер начала нарушать модные правила в преддверии 50-летия
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Фото: @trayslounge

Модный редактор Трейси Ли Сэйер (Tracey Lea Sayer) начала носить молодежную одежду в преддверии 50-летия и прославилась в сети. Своей историей она поделилась в материале на The Sun.

«В свои 45 лет я почувствовала себя серой и скучной, поэтому последние годы я посвятила нарушению модных правил, навязанных стереотипами», — объяснила женщина. Она рассказала, что во многом вдохновлялась пользовательницами Instagram, которые носят трендовую одежду вне зависимости от возраста, типа фигуры или профессии. Сэйер также завела страницу в соцсети и начала публиковать свои фото в различных нарядах. На данный момент на ее аккаунт подписаны больше 18 тысяч пользователей.

Так, например, журналистка полюбила короткие шорты. По ее словам, она регулярно носит их летом, сочетая с деловыми пиджаками и босоножками на каблуках. Иногда женщина выходит на прогулку с 18-летней дочерью в джинсовых мини-шортах. «Да, мои колени покрыты морщинами, но я думаю, что это только добавляет им очарования», — призналась Сэйер.

Помимо этого, героиня материала отметила, что перестала стесняться одежды, которую носила в молодости. Например, она начала чаще надевать маленькое черное платье, которое приобрела более 20 лет назад. Сэйер подчеркнула, что старая одежда, как правило, более качественная и долговечная.

Также она посоветовала взрослым женщинам перестать бояться экспериментировать — сочетать яркие принты и примерять новые для себя предметы одежды и обуви. «Несколько лет назад я отказалась от высоких каблуков и начала носить лоферы и балетки с коктейльными платьями или смокингом. Это выглядит шикарно, мне нравится придавать своим вечерним нарядам более маскулинный вид», — рассказала женщина.

Наконец, Сэйер заявила, что не собирается отказываться от раздельных комплектов бикини из-за «приближающейся старости». «Я хочу чувствовать себя сексуально до конца своих дней — и вам советую следовать моему примеру», — заключила она.

В феврале 54-летняя актриса Сальма Хайек объяснила необходимость фото в бикини в соцсетях. Звезда рассказала, что для достижения идеального тела ей пришлось усердно тренироваться в спортзале, поэтому откровенные снимки стали для нее символом свободы.

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