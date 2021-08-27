Захарова удивилась приказу Байдена ударить по ИГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление в своем Telegram-канале по поводу слов президента США Джо Байдена, который отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ запрещено в России) после терактов в Афганистане.

Захарова после этих слов удивилась осведомленностью американцев о местоположении террористов. «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?», — задалась вопросом она.

Ранее Байден сообщил, что приказал военным подготовить планы для совершения ударов по боевикам и объектам ИГ. Американский лидер добавил, что Вашингтон установит причастных к взрывам, произошедших в Кабуле, а также привлечет их к ответственности.

26 августа в Кабуле прогремела серия взрывов. Согласно предварительным данным, число пострадавших в результате атаки превысило 150, число жертв теракта достигло 90 человек. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство».

