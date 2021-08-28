В России рассказали о завербованных ЦРУ агентах в ядре «Талибана»

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал, что среди лидеров движения «Талибан» (запрещено в России) могут быть завербованные ЦРУ агенты. Об этом он заявилРИА Новости.

По его словам, во всех событиях в Афганистане много подозрительного. Жданов отмечает, что, помимо стремительного успеха наступления боевиков, многие склады с разнообразным современным оружием, которые были оставлены в целостности, также вызывают подозрения. Эксперт рассказал, что США создали свои агентурные сети в «Талибане», чтобы управлять всем этим хаосом, для чего завербовали несколько талибов, которые были освобождены из американской тюрьмы Гуантанамо.

Специалист также подчеркнул, что из Гуантанамо выпустили Абдул-Каюм Закира, которого назначили на должность министра обороны Афганистана. Целый ряд бывших узников американской тюрьмы оказались на свободе и примкнули к террористам, добавил он. Жданов объяснил, что даже в переговорах США с талибами в Дохе участвуют бывшие заключенные.

Ранее издание The Daily Mail со ссылкой на доклад американской разведки сообщало, что более двух сотен террористов, выпущенных из американской тюрьмы Гуантанамо, вновь занялись террористической деятельностью, их жертвами стали в том числе граждане США. Речь идет о 229 бывших заключенных, которые вернулись к преступной деятельности такого рода. 151 из них на момент составления доклада — декабрь 2020 года — находились на свободе.