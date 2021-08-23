Сотни освобожденных США террористов вернулись к терроризму

Более двух сотен террористов, выпущенных из американской тюрьмы Гуантанамо, вновь занялись террористической деятельностью, их жертвами стали в том числе граждане США. Об этом говорится в докладе американской разведки, на который обратило внимание издание The Daily Mail.

Речь идет о 229 бывших заключенных, которые вернулись к преступной деятельности такого рода. 151 из них на момент составления доклада — декабрь 2020 года — находились на свободе. Отмечается, что бывший президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы не закрывать Гуантанамо, однако его преемник Джо Байден собирается избавиться от этого пенитенциарного заведения.

Ранее в августе стало известно, что один из лидеров «Талибана» (движение запрещено в России) Хайрулла Хайрхва, который содержался в Гуантанамо с 2002 по 2014 год, принимал участие во взятии Кабула боевиками. Его освободили в обмен на сержанта американской армии Боуи Бергдала.

3 июля стало известно, что Минобороны США запретило финансировать тюрьму Гуантанамо из бюджета после 30 сентября 2022 года. 19 июля американские власти приняли решение о репатриации в Марокко 56-летнего заключенного Гуантанамо Абдула Латифа Насира. В Вашингтоне сочли, что он больше не представляет опасности национальным интересам США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила журналистам, что администрация Байдена намерена добиться полного закрытия тюрьмы.

Террористы, о которых говорится в прошлогоднем докладе, вышли на свободу благодаря усилиям предшественника Трампа Барака Обамы: он распорядился начать закрытие тюрьмы в 2009 году.