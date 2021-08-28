Суд арестовал облившего женщину-инвалида перцовкой блогера

Московский суд арестовал второго блогера, принимавшего участие в треш-стриме, в котором герои распылили перцовый баллончик в лицо женщины-инвалида в столичном парке. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Согласно информации ведомства, блогера Игоря Маслова (по некоторым данным, Игоря Малихова), более известного как Репейник, арестовали на два месяца.

«Суд, с учетом позиции прокуратуры, заключил под стражу 40-летнего москвича, обвиняемого по части 2 статьи 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия)" УК РФ», — говорится в сообщении прокуратуры столицы. Измайловский суд Москвы 27 августа арестовал первого блогера Евгения Дмитерко по тому же делу на два месяца.

Как уточняют «Вести.ру», ранее Дмитерко, которого пользователи знают как Маэстро, задержали правоохранители. На допросе стример раскаялся в содеянном, но переложил вину на подельника. Он заявил, что «главным затейником» нападения на жительницу столицы был его начальник и партнер по прямым трансляциям Маслов. Дмитерко подчеркнул, что стрим велся на канале Маслова. Также он рассказал, что за час до инцидента с женщиной инвалидом его подельник «залил перцем» неизвестного мужчину.

«На месте был организатор и главный затейник Игорь Маслов. Баллончик принадлежал Маслову, его же идея, его же инициатива. Он меня убедил в том, что это абсолютно нормально. Брызгал я, — признался Дмитерко. — Я отрицательно отношусь к содеянному. Я, когда протрезвел, сразу извинился перед женщиной во время стрима».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Измайловском парке Москвы. Блогеры залили женщину перцем якобы после того, как та отказалась раздеться и лечь на землю за вознаграждение. По факту произошедшего полицейские начали процессуальную проверку действий блогеров.