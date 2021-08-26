Российские блогеры залили женщину перцем и заинтересовали прокуратуру

Блогеры из Москвы распылили перцовый баллончик в лицо женщины и рассмеялись

Российские блогеры опубликовали ролик, герои которого распылили перцовый баллончик в лицо проходившей мимо женщины. Действия мужчин заинтересовали прокуратуру Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На записи слышно, как один из стримеров попросил другого «залить ее перцем». После этого видно, как второй мужчина подошел поближе к женщине в маске и распылил ей в лицо содержимое баллончика. Затем все блогеры, включая оператора, начали смеяться.

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По данным издания «Подъем», инцидент произошел в Измайловском парке в Москве. Журналисты называют героями ролика блогеров Игоря Малихова и Евгения Дмитерко. Они залили женщину перцем якобы после того, как та отказалась раздеться и лечь на землю за вознаграждение.

Измайловская межрайонная прокуратура уже поручила полицейским провести процессуальную проверку действий блогеров. Ход этой проверки будет контролировать прокуратура.