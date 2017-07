Психоделическая дичь

Ежедневно на YouTube загружаются сотни часов видео. Чтобы хоть как-то выделиться на фоне толп блогеров, влогеров, стримеров и летсплейщиков-майнкрафтеров, авторам некоторых роликов приходится выдумывать откровенный треш-контент и даже притворяться законченными шизофрениками. А некоторые ими и не притворяются. «Лента.ру» нашла на YouTube каналы, способные напугать даже самых смелых пользователей сети.

Сюрреалистичный фрилансер

Один из самых видных авторов треш-контента — «проживающий где-то в Британии» аниматор-фрилансер Сириак Харрис. Каждое видео на канале cyriak — настоящий сюрприз для его подписчиков. Они могут увидеть бегущую по зеленому полю спиральную овцу и стреляющего лазером из глаз кота, вылезающего из недр неведомой планеты.

Несмотря на весьма противоречивый контент, на канал Сириака подписаны более 900 тысяч человек, Харрис не раз принимал заказы от Coсa-Cola, Sumo.tv и Adult Swim. Всю играющую на фоне психоделического видеоряда восьмибитную музыку он тоже пишет сам.

Поехавший человек — популярный человек

Созданный в 2011 году анонимным австралийским блогером канал How to basic — сборник крайне экспрессивных обучающих видео, посвященных бытовым проблемам обычных людей. Скрывающиеся за безобидными названиями вроде «Как приготовить картошку фри из "Макдоналдс"» или «Как починить утопленный iPhone» ролики вполне могут шокировать неподготовленного зрителя.

Блогер крушит и уничтожает все, что попадается ему под руку, и максимально измазывается в продуктах,из которых обещал приготовить блюдо. Все это сопровождается неразборчивым бурчанием и постоянно попадающими в кадр голыми ногами, задорно шлепающими по полу. Результат — девять миллионов подписчиков и ежемесячный доход 40 тысяч долларов.

Женщина-коп

Любопытным примером странного канала стал thefemcop2 с аудиторией 3,8 тысячи человек. На первый взгляд, в роликах нет ничего необычного: просто очередной сумасшедший фанат боевиков и ужастиков эпохи VHS заливает в сеть тонны «любимых моментов».

Однако после просмотра нескольких видео становится ясно: каждое из них посвящено убийству женщины-полицейского в том или ином фильме. «Так, это определенно странно», — отмечают зрители в комментариях. Любопытно, что некоторые ролики на thefemcop2 — вырезки из американских фильмов со знаменитым «гнусавым» русским переводом.

Пришельцы или спецагенты?

Канал WebDriver Torso, где неизвестный автор практически ежеминутно публикует десятисекундные ролики, поставил в тупик не один десяток блогеров, внезапно уверовавших в присутствие инопланетян и шпионов на YouTube. А как еще можно объяснить десятки тысяч видео, состоящих из чередующихся под странную музыку слайдов с красными и синими прямоугольниками? «Кто стоит за всем этим?» — задались вопросом сотни ютуберов.

К большому разочарованию конспирологов, оказалось, что WebDriver Torso — созданный в 2013 году проект Google для проверки качества YouTube-роликов. По словам представителей компании, содержание видео не имеет никакого смысла, а «музыка» — это случайный набор звуков. Тем не менее на канал до сих пор подписано более 100 тысяч человек.

Среди этих роликов можно обнаружить два видео с Эйфелевой башней и одно — с танцующим на фоне синего прямоугольника силуэтом британского музыканта Рика Эстли, автора бессмертного хита Never Gonna Give You Up.

Домашний VHS

Свои зрители нашлись и у канала Memory Hole, где публикуются нарезки из домашних кинохроник VHS. За три года на него подписалось более 57 тысяч человек. Судя по всему, им действительно нравится напряженная фоновая музыка и резкий монтаж с, мягко говоря, странными вставками.

По их словам, VHS-качество придает роликам Memory Hole необъяснимый шарм, который заставляет посмотреть каждое видео на канале. «Это чертовски годный контент, на который стоит подписаться», — призывают они.

Жизнь муравьев и куклы из ада

Говоря о странном контенте на YouTube, нельзя не упомянуть канал с говорящим названием nana 82563. Неизвестный автор публикует «кровавые и сатанинские» видео с участием кукол вперемешку с роликами о жизни муравьев.

Фоном играет японская музыка, а сам видеоряд украшают аниме-наброски и иероглифы, вероятно, намекающие на происхождение автора.

Любопытно, что автор nana 82563 — создатель популярного видеоролика username:666, во время которого он якобы попадает на «сатанинскую сторону» видеохостинга, откуда нет выхода. Это породило множество одноименных каналов, где любители нетсталкинга всеми силами пытаются создать собственный YouTube уровня B (black).

Стиральный блог

Несмотря на высокую конкуренцию, одним из самых странных YouTube-каналов можно назвать whichwasher2007. Его автор не увлекается сатанинскими обрядами, VHS-видео и убийствами женщин-полицейских. Ему нравятся стиральные машины: он обсуждает их свойства и объясняет зрителям минусы и плюсы.

С 2007 года whichwasher2007 опубликовал более трех тысяч роликов, на которых запечатлен процесс стирки в разных машинках. Длина видео варьируется от пары минут до трех-четырех часов. «Самый большой канал о стиральных машинах в Британии», — хвастается автор перед четырьмя тысячами подписчиков.

Канал-перевертыш

01a51cd0 — нехитрое название созданного в 2011 году канала. За шесть лет автору хватило сил на публикацию всего десяти роликов, но он завоевал сердца 16 тысяч человек. Особенность канала заключается в том, что все названия роликов и текст в самих видео перевернуты, а в кадре постоянно мелькают маски обезьяны и кролика. «¿snǝǝsnoʎpıp» — стандартное название для 01a51cd0.

Не рекомендуется к просмотру

Последнее видео на канале было опубликовано в декабре 2011 года. Оно отличается от остальных роликов: на нем скрывающийся в кустах автор ведет слежку за неизвестной парой.

Литровая мышь

Американец Райан Дорин запустил YouTube-канал ratboygenius в июле 2007 года. Именно тогда в сети появился персонаж Ратбой — плохо нарисованная антропоморфная крыса, владеющая собственным королевством. За десять лет Дорин успел опубликовать на канале несколько, по мнению зрителей, «упоротых сериалов» и превратил Ратбоя в настоящий мем.

Ввиду специфичности контента за все время на канал подписалось всего 53 тысячи человек. Тем не менее некоторым «музыкальным» роликам с Ратбоем удалось стать вирусными и принести Дорину миллионы просмотров. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — отзываются о контенте ratboygenius в сети.

Топ-контент

Разноцветные модельки Человека-паука отплясывают под песенку If you happy and you know it, прогуливаются по Тауэрскому мосту, ездят на крыше автобуса, а затем, нелепо размахивая конечностями, взлетают в небо на огромном банане с колесами — стандартный ролик для канала Nursery Rhymes ролик, рассчитанный на подрастающую аудиторию YouTube.

Благодаря ярким картинкам, веселой музыке и узнаваемым персонажам ребенок готов часами смотреть однообразные ролики, что, конечно же, учитывается алгоритмами видеохостинга. К слову, кроме Человека-паука авторы Nursery Rhymes используют и других известных супергероев, передвигающихся на движке GTA: San Andreas. Судя по всему, это привлекает зрителей: на канал подписано более 1,4 миллиона человек.