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Американцев призвали срочно покинуть аэропорт Кабула

Посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть аэропорт Кабула
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Фото: Isaiah Campbell / Reuters

Посольство США в Афганистане выпустило рекомендацию для американских граждан немедленно покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы безопасности. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

Кроме того, американцам рекомендовано избегать поездок в воздушную гавань. Ранее власти США предрекли еще один теракт в Кабуле в ближайшие дни.

Накануне США провели в Афганистане спецоперацию по уничтожению причастного к терактам у аэропорта в Кабуле боевика. До этого американский президент Джо Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» в Афганистане. На заседании с главой государства силовики также проинформировали президента и вице-президента Камалу Харрис о том, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако ими были приняты максимальные меры для защиты аэропорта.

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