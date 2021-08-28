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Посол Британии допустил сотрудничество США с талибами

Экс-посол Британии: усиление сотрудничества США и «Талибана» возможно после 31 августа
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Фото: Courtesy Matthew Crane / U.S. Army / Reuters

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд допустил возможность сотрудничества США с «Талибаном» (запрещено в России) в борьбе с ИГ (запрещен в России). Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

По мнению Форда, негласное усиление взаимодействия американской стороны с боевиками в области разведки может произойти после окончания военного присутствия США в Афганистане. Он также не исключил, что это может привести к операции, подобной той, в рамках которой американские военные в 2019 году уничтожили в Сирии лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с талибами при соблюдении прав человека. Он также добавил, что в настоящее время Вашингтон прежде всего ждет от боевиков сохранения возможности для выезда из страны всех желающих.

26 августа произошла серия терактов в Кабуле. Первые два взрыва произошли у ворот аэропорта, где скопились люди, ожидающие эвакуации. После этого началась стрельба по гражданским. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Ответственность на себя взяла афганская ячейка ИГ «Вилаят Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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