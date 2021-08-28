В Германии признали военную беспомощность Европы после событий в Афганистане

После событий в Афганистане стало ясно, что европейские страны несамостоятельны в сфере обороны и полностью в этом полагаются на США. Соответствующий материал журналиста Даниэля Бресслера был опубликован в Süddeutsche Zeitung.

Как считает Бресслер, беспомощность Европы была четко видна во время эвакуации людей из аэропорта Кабула. «Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск», — признал он.

Автор статьи подчеркнул, что еще во время предвыборной кампании в 2017 году канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала европейских лидеров взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран, однако с тех пор так «ничего и не изменилось».

В случае же, если США «перестанут заниматься» европейскими государствами, они подвергнут их серьезному риску.

Ранее сообщалось, что Франция прекратила операцию по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев. В МИД страны заявили, что после подтверждения быстрого вывода американских сил, отвечавших за обеспечение безопасности аэропорта Кабула, условия в аэропорту больше не отвечают критериям безопасности.

